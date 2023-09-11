Алдонин: «Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферной кампании московской команды этим летом.

«Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений. Но необходимо понимать по результатам и по матчам. Хотя мы и видели всех армейских новичков в деле, но сложить о них какое-то впечатление —задача непростая. Безусловно необходимо еще посмотреть 5-6 матчей на Давилу и Келлвена. В целом пока трансферная кампания не оптимальная, но и неплохая. Будет ли тяжело ЦСКА, если клуб в итоге не подпишет латераля? В любом случае будет тяжело. Есть травмированные футболисты, Дивеев надолго выбыл. Независимо от того, смогут кого-то подписать или нет, будет тяжело», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После семи туров ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. 16 сентября московская команда сыграет с «Крыльями Советом». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.