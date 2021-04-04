Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (3:2) рассказал, как изменилась игра нападающего Александра Соболева с появлением в команде Квинси Промеса.

— За сколько времени до матча вы поняли, что Зобнин и Мозес смогут сыграть, а Крал нет? И кто бы мог сыграть вместо них?

— Я узнал очень поздно. До последнего момента пытались сделать все, чтобы Крал тоже смог сыграть, но не получилось. Что касается Зобнина и Мозеса, то вместо них могли бы появиться Ещенко или Хендрикс в центре поля. Много вариантов.

— Соболев лучший снайпер в весенней части чемпионата. Изменилась ли его игра и повлиял ли на это Промес?

— Промес очень качественный игрок, он часто принимает правильные решения. Своими действиями Квинси полезен для всех игроков. А Соболев был хорошим игроком, остается им и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой и пытается в чем-то прибавить. В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча. В этом сезоне он много пропустил из-за травм, его не хватало. Каждой команде нужен ключевой нападающий. «Бавария» без Левандовски будет по-другому выглядеть, то же самое касается и Соболева.

(Сергей Федоров)