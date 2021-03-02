Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев высказался о болельщиках команды.

«Не доконца понимал, что в городе одна главная команда, что все следят за футболом, знают этот клуб. Для меня это было удивительно. Сейчас уже потихоньку привыкаю к тому, что любой человек, встретивший тебя в городе, знает тебя. «Ростов» и болельщики — одна большая семья», — сказал Тугарев в программе «Футбол России».

22-летний футболист перешел в «Ростов» из «Локомотива» 12 февраля 2021 года. С октября 2020 года Тугарев играл в аренде в ростовском клубе. Контракт хавбека рассчитан до 2026 года.