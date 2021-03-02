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Газзаев о госпитализации Романцева: «Хочу поблагодарить врачей, которые быстро отреагировали!»

12:15
Олег Романцев и Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Романцев и Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал состояние здоровья Олега Романцева.

«Вчера Олег Иванович почувствовал себя плохо. Вызвали скорую помощь, сразу положили в реанимацию с диагнозом обширный инфаркт и прооперировали. С утра мы с ним разговаривали — самочувствие уже улучшилось.

Хочу поблагодарить врачей, которые быстро отреагировали! Слава богу, состояние стабилизируется у Олега Ивановича! Настроение у него хорошее. Надеюсь, в скором времени его выпишут", — сказал Газзаев.

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых. Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что Романцев успешно перенес операцию.

(Константин Колмаков)

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