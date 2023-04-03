Терюшков — о судьбе «Химок»: «Седьмой сезон в РПЛ точно будет»

Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном закрытии подмосковного клуба в случае вылета из РПЛ.

«Химки» один из самых обсуждаемых клубов РПЛ. В сезоне-2022/23 в клубе случилась масштабная детокс-программа, спортивный организм очистился от кровососущих агентских схем. Также «Химки» — единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией, все остальные бравируют поддержкой граждан других странах после глобальных происшествий. Так рекомендовано западными методистами — стоять с другими, а не со своими.

Очень многим в футбольных кругах не нравятся показательные агентские детокс-программы «Химок» и поддержка государственного курса России, поэтому стоит задача «Химки» поджимать по максимуму. За этими процессами наблюдают с разных сторон, и, главное сейчас, это участники и их шаги, а не прописка «Химок» в РПЛ. Седьмой сезон в РПЛ у «Химок» точно будет, а вот старая футбольная конъюнктура скоро прикажет долго жить», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 21 матч.