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Сегодня, 14:22

Дьяков считает, что Дзюба сможет побить бомбардирский рекорд Кержакова

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков предположил, сможет ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру.

«Там же осталось 10 мячей всего. В этом сезоне, наверное, будет тяжело, а за этот сезон и начало следующего, я думаю, побъет 100%, если здоровье будет позволять», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

На счету Кержакова 233 гола за всю карьеру, в активе 34-летнего Дзюбы 223 забитых мяча.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10771460-dyakov-ocenil-shansy-dzyuby-pobit-bombardirskij-rekord-kerzhakova.html
Артем Дзюба
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5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
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 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
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