Стрепетов: «Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно»

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Спартака», которая состоится в Петербурге в воскресенье, 7 мая.

«У «Спартака» в любом случае очень сильная мотивация: команда борется за серебряные медали. К тому же, у красно-белых очень мощные конкуренты — «Ростов» и ЦСКА, которые тоже имеют полное право претендовать на серебро. То, что игра в Петербурге будет обоюдоострая, что «Спартак» ни в чем не должен уступать «Зениту» — это однозначно.

Конечно, Малкому будет уделено особое внимание, очень большое. Но чем хорош «Зенит»: прикроют Малкома — раскроется Клаудинью, забьет Вендел. У команды есть игроки, которые в трудные минуты готовы взять на себя лидерство. Так что спартаковцы, по большому счету, должны уделять внимание и Малкому, и Клаудинью, и Венделу, плюс еще Кузяев, на которого смотрят зарубежные клубы. Пора уже Далеру отметиться забитыми мячами в топовом матче. Есть еще и Сантос, у которого блестящая левая нога и который своим пасом ищет в штрафной партнеров. Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».