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6 мая, 23:41

Стрепетов: «Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Спартака», которая состоится в Петербурге в воскресенье, 7 мая.

«У «Спартака» в любом случае очень сильная мотивация: команда борется за серебряные медали. К тому же, у красно-белых очень мощные конкуренты — «Ростов» и ЦСКА, которые тоже имеют полное право претендовать на серебро. То, что игра в Петербурге будет обоюдоострая, что «Спартак» ни в чем не должен уступать «Зениту» — это однозначно.

Конечно, Малкому будет уделено особое внимание, очень большое. Но чем хорош «Зенит»: прикроют Малкома — раскроется Клаудинью, забьет Вендел. У команды есть игроки, которые в трудные минуты готовы взять на себя лидерство. Так что спартаковцы, по большому счету, должны уделять внимание и Малкому, и Клаудинью, и Венделу, плюс еще Кузяев, на которого смотрят зарубежные клубы. Пора уже Далеру отметиться забитыми мячами в топовом матче. Есть еще и Сантос, у которого блестящая левая нога и который своим пасом ищет в штрафной партнеров. Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

 
&laquo;Зенит&raquo; может стать чемпионом в&nbsp;воскресенье. «Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»

 

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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