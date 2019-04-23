18:48 | Футбол — РПЛ

Роман Широков: "В какой футбол играет "Динамо" с Хохловым? Мне понятно"

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Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков понимает, в какой футбол играет московская команда под руководством главного тренера Дмитрия Хохлова.

"Динамо" в 25-м туре чемпионата России сыграет с "Зенитом". Встреча пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге.

– Какое итоговое место "Динамо" можно будет считать все-таки успешным?

– Сейчас уже никакое. На данный момент задача не выполняется. Наверное, исходя из турнирной таблицы, десятыми еще можем стать. Но это не то, на что мы рассчитывали.

– Вам понятно, в какой в футбол играет команда Дмитрия Хохлова?

– Мне – да.

– Можете описать стиль?

– Стиль, понятный мне. Причем еще до начала чемпионата, – сказал Широков.

"Динамо" занимает 12-е место с 28 очками в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 51 баллом располагается на первой строчке. (Виталий Айрапетов)

Зенит – Динамо

Полное интервью с Широковым читайте скоро на сайте "СЭ"

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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