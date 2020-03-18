Роман Широков: «Спартак» или ЦСКА? Выбираю второе, но близкие мне люди болеют за красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков на встрече со студентами РГСУ ответил на вопрос, кто из этих двух клубов ему ближе.

— «Спартак» или ЦСКА? Так как я воспитанник ЦСКА, то, наверное, ЦСКА все-таки, — сказал Широков. — Хотя все близкие мне люди болеют за «Спартак». Поэтому мне тяжело приходится. По тому направлению, где я живу, а это Истринский район, оно больше красно-белое. Процентов на 80.

38-летний Роман Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.