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Роман Широков: «Спартак» или ЦСКА? Выбираю второе, но близкие мне люди болеют за красно-белых»

17:36
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Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков на встрече со студентами РГСУ ответил на вопрос, кто из этих двух клубов ему ближе.

— «Спартак» или ЦСКА? Так как я воспитанник ЦСКА, то, наверное, ЦСКА все-таки, — сказал Широков. — Хотя все близкие мне люди болеют за «Спартак». Поэтому мне тяжело приходится. По тому направлению, где я живу, а это Истринский район, оно больше красно-белое. Процентов на 80.

38-летний Роман Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=RrQAq49__XA

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