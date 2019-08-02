Роман Шаронов: "У ЦСКА есть свое лицо"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке команды.

– Как готовитесь, как изучаете соперника?

– В принципе цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с "Ахматом". Все идет по плану.

– Какие изменения в составе по сравнению с игрой с "Ахматом"?

– Состав будет известен в день игры.

– В каком состоянии Бегич и Закиров?

– Восстанавливаются.

– Что можете сказать о сопернике? Как вам ЦСКА в этом сезоне?

– У ЦСКА есть свое лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определенный курс, но, повторюсь, у команды есть свое лицо.