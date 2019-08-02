Роман Шаронов: "У ЦСКА есть свое лицо"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке команды.
– Как готовитесь, как изучаете соперника?
– В принципе цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с "Ахматом". Все идет по плану.
– Какие изменения в составе по сравнению с игрой с "Ахматом"?
– Состав будет известен в день игры.
– В каком состоянии Бегич и Закиров?
– Восстанавливаются.
– Что можете сказать о сопернике? Как вам ЦСКА в этом сезоне?
– У ЦСКА есть свое лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определенный курс, но, повторюсь, у команды есть свое лицо.
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https://rubin-kazan.ru/posts/roman-sharonov-vse-idet-po-planu