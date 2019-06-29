Роман Шаронов - о Сутормине, Бегиче и Давиташвили

Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов поделился мнением о новичках команды Алексее Сутормине, Сильвие Бегиче и Зурико Давиташвили.

– В первую очередь это командные игроки, что очень важно, – цитирует Шаронова официальныйц сайт "Рубина". – Сутормин – игрок с большим потенциалом, который может сыграть на любом фланге атаки. Давиаташвили обладает хорошей техникой для работы на маленьких пространствах. Два этих игрока – это хорошие усиление для нашей атаки. Бегич обладает всеми качествами, чтобы укрепить наш центр защиты, плюс знает наш чемпионат.