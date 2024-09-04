Шаронов: «Многие воспринимают меня как тренера, у которого якобы не получилось в якобы топ-клубе»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов считает, что российские клубы воспринимают его как специалиста, у которого не получилось в топ-клубе.

«Думаю, после короткого этапа в «Рубине» многие воспринимают меня как тренера, у которого якобы не получилось в якобы топ-клубе», — цитирует Sport24 Шаронова.

Шаронов играл за «Рубин» в 1999-2004 и 2008-2014 годах, а также работал в казанском клубе тренером с 2014 по 2019 год.