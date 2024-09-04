Митрюшкин: «Хочу добиваться только самых высоких целей с «Локомотивом»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин хочет добиваться высоких целей в составе своей команды, к которой присоединился летом на правах свободного агента.

«Да, я воспитанник «Спартака», я этого не отрицаю, но сейчас я здесь, в «Локомотиве» и хочу добиваться только самых высоких целей с железнодорожниками», — цитирует Legalbet Митрюшкина.

После семи туров «Локомотив» с 15-ю очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.