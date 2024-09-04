Агент Келлвена: «У нас не было цели покинуть ЦСКА этим летом»

Агент Карлос Майнберг, представляющий интересы защитника ЦСКА Келлвена, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в бразильский клуб.

«Не комментирую слухи. Келлвен счастлив в ЦСКА. У нас не было цели покинуть клуб этим летом. Келлвен — профессионал, он отдает себя полностью работе, чтобы играть как можно чаще за ЦСКА», — цитирует Metaratings.ru Майнберга.

Келлвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе».