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Мостовой: «Если к Батракову есть интерес от «ПСЖ», надо брать чемоданы и уезжать»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

8 апреля «Чемпионат» сообщал об интересе французского клуба к российскому футболисту. Мостовой отметил, что в случае конкретного предложения игроку стоит воспользоваться шансом и попробовать себя в новом чемпионате.

«Если к Батракову есть интерес от «ПСЖ», надо брать чемоданы в руки и уезжать. Я то же самое говорил, когда пошел интерес к Головину от «Монако». Многие кричали, что делать в этих клубах, а он уже больше восьми лет играет и является одним из лучших футболистов. Если у Батракова есть возможность уехать, надо ей пользоваться. Да, есть пример Захаряна, который постоянно с травмами. Никто не гарантирует, что все получится. В «ПСЖ» есть тот же Сафонов, который там уже играет. Партнеры всегда помогут с адаптацией», — приводит слова Мостового Metaratings.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива». За основную команду он провел 73 матча, забил 32 гола и отдал 21 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
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Александр Мостовой
Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Рубин

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