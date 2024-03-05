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5 марта, 12:00

Педро: «В Петербурге со мной будут жить мама, сестренка и моя возлюбленная»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский новичок «Зенита» Педро рассказал, как его семья восприняла приглашение перейти в питерский клуб и уехать в Россию.

«По поводу родных — со мной будут жить и помогать в первое время мама, маленькая сестренка и моя возлюбленная. Они будут вместе со мной, помогать на новом месте обосновываться. Моя семья, конечно, немного переживала по поводу климата. Все-таки мы должны были приехать зимой, в самый разгар. И, конечно, совершенно никто из нас не был готов к каким-то низким температурам. Меня это не пугало. Наоборот, было очень интересно. Но родители на первых порах были немного этим обеспокоены. Все-таки у меня сестренка маленькая совсем, но я думаю, что это просто вопрос времени, когда окончательно привыкнем к этому климату, все будет в порядке», — приводит слова Педро «РБ Спорт».

18-летний футболист перешел в «Зенит» из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. О сделке договорились еще летом 2023 года, но к «Зениту» Педро присоединился только в январе 2024.

Источник: РБ Спорт
Педро Родригес (Педро)
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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