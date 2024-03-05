Педро: «В Петербурге со мной будут жить мама, сестренка и моя возлюбленная»

Бразильский новичок «Зенита» Педро рассказал, как его семья восприняла приглашение перейти в питерский клуб и уехать в Россию.

«По поводу родных — со мной будут жить и помогать в первое время мама, маленькая сестренка и моя возлюбленная. Они будут вместе со мной, помогать на новом месте обосновываться. Моя семья, конечно, немного переживала по поводу климата. Все-таки мы должны были приехать зимой, в самый разгар. И, конечно, совершенно никто из нас не был готов к каким-то низким температурам. Меня это не пугало. Наоборот, было очень интересно. Но родители на первых порах были немного этим обеспокоены. Все-таки у меня сестренка маленькая совсем, но я думаю, что это просто вопрос времени, когда окончательно привыкнем к этому климату, все будет в порядке», — приводит слова Педро «РБ Спорт».

18-летний футболист перешел в «Зенит» из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. О сделке договорились еще летом 2023 года, но к «Зениту» Педро присоединился только в январе 2024.