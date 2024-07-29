Орещук: «Очень понравилось на старте «Динамо» из Махачкалы»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру махачкалинского «Динамо» на старте сезона РПЛ.

Махачкалинцы в двух стартовых турах сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

«Динамо» мне очень понравилось в двух турах. Команда — дисциплинированная, физически готова, все четко, отличное движение. Виден рисунок игры. И футболисты понимают, что делать на поле. Тренерская рука сразу видна, ребята выполняют установку от «А» до «Я». При потере мяча все быстро возвращаются назад.

Я понимаю, там нет каких-то больших звезд, индивидуальностей, но зато есть команда и очень сплоченный коллектив. Махачкала просто порадовала в первых матчах. Понятно, что надо забивать голы и выигрывать, но, если они в тридцати турах чемпионата сыграют вничью, то точно не вылетят из РПЛ», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Пари НН». Матч состоится 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.