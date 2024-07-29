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Наумов: «У Барко есть потенциал, это хороший трансфер для «Спартака»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил дебют аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в составе московской команды.

Хавбек отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).

«Пока Барко оставляет приятное впечатление. Он заряжен, но все иностранцы в начале карьеры в РПЛ так играют. Нужно посмотреть, как он себя проявит во втором круге. Сначала легионеры из кожи вон лезут, показывают себя. У Барко есть потенциал. Это хороший трансфер для «Спартака». Не надо забывать, что «Химки» очень слабо выглядели. Они не показали целостной игры. После первого гола «Спартака» они развалились», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
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Рубин – Химки
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ЦСКА – Оренбург
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