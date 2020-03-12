Роман Бабаев: «Зарплаты игроков привязаны к курсу, альтернативных вариантов нет. Легионеры бы не согласились»
16:00
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как на клубе скажется ситуация с изменением валютного курса.
— Вопрос про обвал рубля. Как эта ситуация сейчас скажется на ЦСКА? — вопрос Бабаеву.
— Как говорится, беда не приходит одна... — сказал Бабаев. — Конечно, все это негативно скажется на нашем клубе. Ограничение числа зрителей, обвал рубля... Понятно, что зарплаты футболистов привязаны к курсу. Здесь никаких альтернативных вариантов, к сожалению, не было. Легионеры, естественно, не согласились бы... Тяжелая ситуация. Надо как-то находить решение. Будем работать. (Виталий Айрапетов)