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Роман Бабаев: «Зарплаты игроков привязаны к курсу, альтернативных вариантов нет. Легионеры бы не согласились»

16:00

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как на клубе скажется ситуация с изменением валютного курса.

— Вопрос про обвал рубля. Как эта ситуация сейчас скажется на ЦСКА? — вопрос Бабаеву.

— Как говорится, беда не приходит одна... — сказал Бабаев. — Конечно, все это негативно скажется на нашем клубе. Ограничение числа зрителей, обвал рубля... Понятно, что зарплаты футболистов привязаны к курсу. Здесь никаких альтернативных вариантов, к сожалению, не было. Легионеры, естественно, не согласились бы... Тяжелая ситуация. Надо как-то находить решение. Будем работать. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бабаева

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