Роман Бабаев: «Все пошло не по сценарию, но тренерский штаб нашел выход»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Если мне память не изменяет, мы больше четырех лет не могли обыграть «Динамо», — заявил «СЭ» Бабаев. — Были разные матчи, где-то имели преимущество, но все равно не удавалось добиться результата. Сегодня с первых минут все пошло не по сценарию. Потеряли Карпова в тот момент, когда у нас и так не самая простая ситуация с линией защиты: Магнуссон дисквалифицирован, не мог играть Марио Фернандес, травма у Фукса. Но ребята молодцы. Тренерский штаб нашел решение. Считаю, что победа абсолютно заслуженная. Создали большое количество моментов, продемонстрировали яркий футбол. Поэтому эмоции положительные. Надеюсь, это хороший задел перед стартом в Лиге Европы. (Севастиан Терлецкий)