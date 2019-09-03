Роман Бабаев: «Все клубы выразили крайнюю озабоченность высоким количеством результативных судейских ошибок»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после собрания клубов по вопросам судейства прокомментировал итоги заседания.

— Разговор прошел конструктивно, — сказал Бабаев.

— К выводам по вопросам судейства пришли?

— Руководство РФС и глава судейского корпуса пообещали всерьез отнестись к тем замечаниям, который были озвучены. Почти единогласно. Все клубы выразили крайнюю озабоченность высоким количеством результативных ошибок. В последнее время это происходит. Будем надеяться, что будут какие-то выводы и действия.

— Был ли разговор о смене главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова?

— Не совсем этично обсуждать все то, о чем говорили в заде заседания.

— Какова была позиция клуба по этому поводу?

— Необходимы конкретные четкие меры. Нам обещали в ближайшее время представить дорожную карту. Есть перерыв на матчи сборных, время для того, чтобы поработать.

— Какие еще вопросы обсуждались?

— Целый ряд. По всем удалось прийти к коллегиальному решению. Сотрудничество с вещателем, молодежное первенство. (Дмитрий Зеленов, Ярослав Сусов)

Ранее Бабаев неоднократно выражал недовольство судейством в матчах чемпионата России-2019/20.

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