Бабаев: «Мы голосовали, чтобы сезон РПЛ-2023/24 стартовал 23-го числа»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал старт нового сезона чемпионата России.

Ранее сообщалось, что турнир РПЛ-2023/24 стартует в уик-энд 22-23 июля. Матч за Суперкубок России запланирован на 15 или 16 июля.

«Мы голосовали, чтобы играть 23-го числа. Не кажется, что слишком длинная пауза, потому что мы принимаем во внимание матчи сборных. У нас много футболистов, которые туда вызываются: Зайнутдинов, Карраскаль, Мендес, Медина. Ребята будут играть до 20-х чисел июня, потом нужно дать им хотя бы две недели отдохнуть. Такая ситуация не только у ЦСКА», — сказал Бабаев.