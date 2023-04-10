Стали известны даты матча за Суперкубок страны и 1-го тура чемпионата России-2023/24

Как стало известно «СЭ», матч за Суперкубок России, в котором чемпион страны встретится с обладателем Кубка, запланирован на 15 или 16 июля.

Ранее ряд СМИ называли дату 22 июля, но игра состоится на неделю раньше.

Соответственно, турнир РПЛ-2023/24 стартует в уик-энд 22-23 июля, а не 28-го, как сообщалось ранее.