Бабаев: «Недопонимание Гинера и Орешкина в ЦСКА — надуманная проблема»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о разногласиях между президентом клуба Евгением Гинером и председателем совета директоров Максимом Орешкиным.

— Проблема о недопонимании между Гинером и Орешкиным — надуманная и высосана из пальца. Понятно, что многое меняется в связи с тем, что меняются акционеры, менялись бразды правления. Мы стали современнее. О каких-то разногласиях говорить вообще некорректно. Максим Станиславович Орешкин сейчас никакую должность не занимает, — сказал Бабаев.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.