Роман Бабаев: "Еще не до конца согласовали личный контракт с Бекао. Думаю, решим вопрос"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) рассказал о будущем в команде защитников Родригу Бекао и Игоря Дивеева. Бекао был арендован до конца сезона у бразильского клуба "Баиа", а Дивеев - у "Уфы".

- Что скажете о будущем Бекао и Дивеева?

- Дивеев на 99 процентов уже игрок ЦСКА на постоянной основе. На следующей неделе мы закроем все нюансы. Никаких сложностей быть не должно. Что касается Бекао, также на следующей неделе должна наступить ясность. Остались еще кое-какие условия, которые мы не согласовали до конца именно по личному контракту. С клубом все согласовано. Думаю, что мы решим этот вопрос. (Елена Григорьевская)

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