Роман Акбашев: "Рубин" должен был сегодня побеждать"

Полузащитник "Рубина" Роман Акбашев, который провел дебютную игру в составе казанцев, считает, что его команда заслуживала победу над "Арсеналом"​ (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт "рубиновых".

– В целом по матчу "Рубин" был ближе к победе?

– Хорошая была игра, и тренер нас похвалил. Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо сегодня играли, и я думаю, должны были сегодня побеждать.

– Насколько эта игра "Рубина" близка к тому, которую хочет видеть Курбан Бердыев, и что он говорил после игры?

– После игры похвалил, сказал, что если будем так продолжать играть дальше, то победы придут обязательно. Конечно, есть еще над чем работать. Надо реализовывать моменты, и, я думаю, скоро должно начать побеждать.

– Лично для вас это первый матч в Премьер-лиге, чувствовали что-то особенное?

– Было, конечно, вначале волнение какое-то, но потом приспособился, ни о чем не думал и просто играл в футбол, старался показать свою игру, – цитирует Акбашева пресс-служба "Рубина".

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