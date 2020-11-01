Ролан Гусев покинул академию ЦСКА
Обладатель десяти трофеев в составе ЦСКА Ролан Гусев принял решение покинуть армейскую академию в связи с переходом на новую работу, сообщает сайт клуба.
Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2019 году в качестве помощника, а в январе возглавил команду 2007 года рождения.
Исполнять обязанности старшего тренера команды 2007 года рождения в ближайшее время будет Андрей Плахетко.
Ранее появлялась информация, что Гусев возглавит юношескую сборную России для игроков 2006 года рождения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://academy.pfc-cska.com/novosti/rolan-gusev-pokinul-armeyskuyu-akademiyu/