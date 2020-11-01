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Ролан Гусев покинул академию ЦСКА

12:10
Ролан Гусев. Фото ПФК ЦСКА.
Ролан Гусев. Фото ПФК ЦСКА.
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Обладатель десяти трофеев в составе ЦСКА Ролан Гусев принял решение покинуть армейскую академию в связи с переходом на новую работу, сообщает сайт клуба.

Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2019 году в качестве помощника, а в январе возглавил команду 2007 года рождения.

Исполнять обязанности старшего тренера команды 2007 года рождения в ближайшее время будет Андрей Плахетко.

Ранее появлялась информация, что Гусев возглавит юношескую сборную России для игроков 2006 года рождения.

Дополнительная информация:

https://academy.pfc-cska.com/novosti/rolan-gusev-pokinul-armeyskuyu-akademiyu/

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