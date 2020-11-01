Ролан Гусев покинул академию ЦСКА

Обладатель десяти трофеев в составе ЦСКА Ролан Гусев принял решение покинуть армейскую академию в связи с переходом на новую работу, сообщает сайт клуба.

Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2019 году в качестве помощника, а в январе возглавил команду 2007 года рождения.

Исполнять обязанности старшего тренера команды 2007 года рождения в ближайшее время будет Андрей Плахетко.

Ранее появлялась информация, что Гусев возглавит юношескую сборную России для игроков 2006 года рождения.