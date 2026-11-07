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Ролан Гусев: комментарий главного тренера «Ахмата» после матча 14 тура РПЛ против «Родины» 7 ноября 2026

Гусев — о победе над «Родиной» в дебютном матче на посту главного тренера «Ахмата»: «Будем работать над реализацией»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Родиной» в 14-м туре чемпионата России — 1:0.

Это был первый матч Гусева на посту главного тренера грозненской команды.

— Эмоции после побед всегда положительные. Сегодня мы понимали, что для нас, учитывая турнирную таблицу, на первый план выходил результат. И в первом тайме, по моему мнению, это немножко сказывалось. Было большое желание, плюс, конечно, поддавливало чуть-чуть наша позиция в таблице.

В перерыве мы внесли определенные поправки и стали играть уже более правильно, и могли забить. Надо было просто забивать и уже спокойно доводить матч до победы.

— Сегодня было действительно очень много голевых моментов: в одном эпизоде три человека могли забить, но не забили. Как все-таки нужно решать эти моменты?

— Только в тренировочном процессе. Есть определенные дни, в которые мы будем работать над реализацией. Я это вижу, и на тренировках обратил внимание, что из выгодных позиций мы не попадаем. Поэтому будем работать над реализацией, над завершением с разных позиций.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Родина

После 14 туров «Ахмат» набрал 14 очков и расположился на 11-м месте. В следующем туре грозненцы 21 ноября сыграют против ЦСКА в Москве.

Источник: официальный сайт ФК «Ахмат»
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Ролан Гусев
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РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Рубин

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