Гусев — о победе над «Родиной» в дебютном матче на посту главного тренера «Ахмата»: «Будем работать над реализацией»

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Родиной» в 14-м туре чемпионата России — 1:0.

Это был первый матч Гусева на посту главного тренера грозненской команды.

— Эмоции после побед всегда положительные. Сегодня мы понимали, что для нас, учитывая турнирную таблицу, на первый план выходил результат. И в первом тайме, по моему мнению, это немножко сказывалось. Было большое желание, плюс, конечно, поддавливало чуть-чуть наша позиция в таблице.

В перерыве мы внесли определенные поправки и стали играть уже более правильно, и могли забить. Надо было просто забивать и уже спокойно доводить матч до победы.

— Сегодня было действительно очень много голевых моментов: в одном эпизоде три человека могли забить, но не забили. Как все-таки нужно решать эти моменты?

— Только в тренировочном процессе. Есть определенные дни, в которые мы будем работать над реализацией. Я это вижу, и на тренировках обратил внимание, что из выгодных позиций мы не попадаем. Поэтому будем работать над реализацией, над завершением с разных позиций.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

После 14 туров «Ахмат» набрал 14 очков и расположился на 11-м месте. В следующем туре грозненцы 21 ноября сыграют против ЦСКА в Москве.