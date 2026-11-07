«Краснодар» — ЦСКА: Кордоба оформил дубль

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба увеличил преимущество команды в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА — 4:1.

На 82-й минуте футболист оформил дубль. Первый гол в игре он забил на 16-й минуте. В обоих эпизодах ему ассистировал Кристиан.