«Краснодар» — ЦСКА: Кордоба оформил дубль
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба увеличил преимущество команды в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА — 4:1.
На 82-й минуте футболист оформил дубль. Первый гол в игре он забил на 16-й минуте. В обоих эпизодах ему ассистировал Кристиан.
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|5
|2
|25-18
|26
|
4
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|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
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|8
|2
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|
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|3
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|
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|
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|2
|5
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2
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