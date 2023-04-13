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Сегодня, 17:36

Чернышев считает, что «Ростов» займет второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы красно-белых побороться за второе место в чемпионате России и объяснил, почему команда неудачно выступает в весенней части сезона.

«Все рассчитывали, что в весенней части чемпионата «Спартак» будет основным фаворитом и будет бороться с «Зенитом» за золотые медали. На то были основания, осенняя концовка РПЛ наводила нас на оптимизм, и отставание от петербуржцев было не большим. Но весенняя часть сезона для «Спартака» — провал. Может быть, дальше красно-белые соберутся и проведут остаток чемпионата на высоком уровне и сумеют занять второе место, но оптимизма мало. Не стоит думать, что «Спартак» обгонит «Ростов». Карпин — человек победитель, он внушил свою психологию футболистам и «жёлто-синие» будут биться и умирать на поле, но вряд ли пропустят «красно-белых» вперед. Я бы сказал, что «Ростов» займет второе место в РПЛ, ЦСКА — третье, а «Спартак» — четвертое. Почему красно-белые провально выступили в весенней части сезона ответит только тренерский штаб «Спартака». Я думаю, что неудачно прошла подготовка ко второй части чемпионата во время зимней паузы. Будем говорить откровенно, Абаскаль неопытный человек и у него никогда не было, чтобы он готовил команду столько времени. В Европе нет таких долгих перерывов в сезоне. Думаю, что тренерский штаб не знал, как готовить команду к вечерней части чемпионата», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

После 22 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице с 45 очками, уступая лидирующему «Зениту» девять баллов. «Спартак» отстает от «Ростова» на три очка, а ЦСКА — на четыре.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-rostov-zaimet-vtoroe-mesto-v-rpl-cska-trete-a-spartak-chetvyortoe-243016/
Андрей Чернышов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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Зенит

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Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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