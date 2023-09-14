Полузащитник «Крыльев» Липовой стал игроком «Нефтехимика»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой арендован «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Во второй части прошедшего сезона 23-летний полузащитник на правах аренды выступал за «Волгарь». Он отличился тремя голами и двумя результативными передачами в 14 матчах первой лиги.

Липовой является воспитанником «Динамо». Кроме того, он играл за «Оренбург» и «Химки».