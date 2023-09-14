Полузащитник «Крыльев» Липовой стал игроком «Нефтехимика»
Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой арендован «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Во второй части прошедшего сезона 23-летний полузащитник на правах аренды выступал за «Волгарь». Он отличился тремя голами и двумя результативными передачами в 14 матчах первой лиги.
Липовой является воспитанником «Динамо». Кроме того, он играл за «Оренбург» и «Химки».
Источник: ФК «Нефтехимик»
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|2
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ЦСКА – Кр. Советов
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