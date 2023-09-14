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Сегодня, 16:12

Мэттью Бут считает, что Слуцкий может раскрыться в роли стэндапера

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Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут поделился мыслями о медийной жизни Леонида Слуцкого.

«Слуцкий для меня был одним из первых молодых тренеров, который действительно привносил новые идеи в игру. Под его руководством каждая команда играла в интересный футбол. У него отличное чувство юмора! Своими шутками он мог подстроиться под каждого футболиста, найти общий язык. Именно благодаря этому он смог показать себя в Англии и Голландии. Недавно узнал, что он ушел в ТВ-индустрию. Я не удивлен, что Слуцкий нашел себя в этом. Он может раскрыться в роли стендапера или персонажа в сфере юмора. Это один из самых лучших и успешных тренеров в России. В его карьере все только впереди», — приводит слова Бута Sport24.

Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба являются ведущими шоу «Ну, так нельзя, ***». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.

Источник: Sport24.ru
Леонид Слуцкий
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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