Роберт Бауэр: «Лучше бы я был худшим на поле, но команда победила»

Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр выразил недовольство ничьей в матче 10-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:1). Отметим, что счет в этой встрече открыл именно Бауэр.

— Второй тайм был плохой для нас. Хотели выиграть этот матч. Результат не радует. Но надо дальше работать на тренировках, в следующем матче попробуем победить, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Бауэр. — Мой гол? Хороший удар, все были в шоке. Лучше бы я был худшим на поле, но мы победили, чем такой гол, но ничья.