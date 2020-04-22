Робби Кин, Боатенг, Зенден выразили соболезнования по поводу смерти Самохвалова
06:52
Известные футболисты в Instagram выразили скорбь по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Робби Кин, Будевейн Зенден, Жоау Мариу, Кевин-Принс Боатенг, Антонио Кандрева и другие оставили комментарии под сообщением на странице «433», которая опубликовала милое видео со своим сыном, присланной игроком за день до смерти.
Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему защитнику фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.