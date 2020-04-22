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Робби Кин, Боатенг, Зенден выразили соболезнования по поводу смерти Самохвалова

06:52
Игроки скорбят по поводу смерти Самохвалова. Фото Instagram
Игроки скорбят по поводу смерти Самохвалова. Фото Instagram
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Известные футболисты в Instagram выразили скорбь по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Робби Кин, Будевейн Зенден, Жоау Мариу, Кевин-Принс Боатенг, Антонио Кандрева и другие оставили комментарии под сообщением на странице «433», которая опубликовала милое видео со своим сыном, присланной игроком за день до смерти.

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему защитнику фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

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