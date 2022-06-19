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Билялетдинов: «Для строчки в биографии Дзюбе не помешает поиграть в чемпионате Турции»

Ринат Билялетдинов считает, что Дзюбе стоит попробовать свои силы в чемпионате Турции
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

33-летним россиянином интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Там своеобразный чемпионат, комфортнее можно было найти вариант в РПЛ. Но, видимо, Россией Дзюба уже пресытился. Он ведь и в «Арсенале» был, и в «Ростове» с «Томью», это ведь помимо «Спартака» и «Зенита». Для строчки в биографии иностранный чемпионат Артему не помешает, но приживется ли он там, если брать в учет особенности его характер? Ломать себя и подстраиваться под других — на Дзюбу это непохоже», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне форвард провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-dlya-strochki-v-biografii-inostrannyiy-chempionat-dzyube-ne-pomeshaet
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
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