Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал продление контракта Игоря Осинькина с «Крыльями Советов».

«Хорошее решение «Крыльев» продлить Осинькина. Его команда показывает интересный футбол, причем молодые ребята выходят в составе. У них есть страсть, желание. Осинькин проделал хорошую работу. Его продление — это огромный плюс для «Крыльев» и для футболистов.

Свою работу Игорь Витальевич начал с детских команд. Он прошел все стадии футбола. Много было игроков, которые заканчивали и сразу начинали тренировать, но ничего не получалось. Никто ничего не добился, кроме Семака. Опять же, ресурс «Зенита» никто не отменял. Осинькин прошел все ступеньки, причем с самого низа. Ни один иностранец в «Крыльях» не показывал такой игры, как Осинькин", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Новое соглашение действует до конца сезона 2024/25. По итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» заняли 8-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 41 очко в 30 турах.