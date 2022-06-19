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Силкин — об Осинькине: «Ни один иностранец в «Крыльях» не показывал такой игры, как он»

Силкин прокомментировал продление контракт Осинькина с «Крыльями Советов»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал продление контракта Игоря Осинькина с «Крыльями Советов».

«Хорошее решение «Крыльев» продлить Осинькина. Его команда показывает интересный футбол, причем молодые ребята выходят в составе. У них есть страсть, желание. Осинькин проделал хорошую работу. Его продление — это огромный плюс для «Крыльев» и для футболистов.

Свою работу Игорь Витальевич начал с детских команд. Он прошел все стадии футбола. Много было игроков, которые заканчивали и сразу начинали тренировать, но ничего не получалось. Никто ничего не добился, кроме Семака. Опять же, ресурс «Зенита» никто не отменял. Осинькин прошел все ступеньки, причем с самого низа. Ни один иностранец в «Крыльях» не показывал такой игры, как Осинькин", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Новое соглашение действует до конца сезона 2024/25. По итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» заняли 8-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 41 очко в 30 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ni-odin-inostranny-j-trener-kry-l-ev-ne-stavil-takuyu-igru-kak-osin-kin/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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П
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