Президент «Урала» прокомментировал интерес «Спартака» к защитнику команды Кузьмичеву

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» с защитнику команды Ивану Кузьмичеву.

«Если у вас есть такая информация, то хорошо. Ко мне же никто не обращался», — сказал Иванов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении 21-летнего центрального защитника. Красно-белые высоко оценивают потенциал футболиста молодежной сборной России.

В прошлом сезоне Кузьмичев провел в составе «Урала» 23 матча, в которых отдал две голевые передачи.