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Мелик-Гусейнов: «Пари НН» всячески старается стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что нижегородский клуб пока не вышел на самоокупаемость.

«Мы пока еще в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей. С учетом доходов от трансляций, билетной программы, программы по реализации мерча и других коммерческих историй мы примерно 40 процентов клубного бюджета закрываем сами», — цитируют «Известия» Мелика-Гусейнова.

В прошедшем сезоне «Пар НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах нижегородская команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1711174/aleksei-fomin/v-sluchae-vyleta-iz-rpl-futbol-v-oblasti-ne-byl-broshennym
Футбол
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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