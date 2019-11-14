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Риккардо Червеллати: «Алексей Миранчук показал, что может остаться в «Ювентусе»

00:55
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Бывший вратарь, ранее выступавший за СПАЛ и «Болонью», Риккардо Червеллати, отвечающий в «Локомотиве» за рынок Западной Европы, уверен, что полузащитник Алексей Миранчук способен играть в Европе.

— Антон получил травму, он не смог показать себя в матче с «Ювентусом», — цитирует Tuttomercatoweb Червеллати. — Алексей показал, что может остаться в «Ювентусе». Я не делаю громких заявлений, но в сильной команде Алексей выглядел бы хорошо.

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