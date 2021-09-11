Риера выделил Бакаева и Соболева среди российских футболистов

Бывший футболист сборной Испании Альберт Риера отметил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и форварда красно-белых Александра Соболева среди российских футболистов.

«Я бы выделил Бакаева среди российских игроков. Мне кажется, у него есть все возможности хорошо играть. У него есть техника, он может адаптироваться играть в команде. Еще бы я выделил Соболева. Он, конечно, молодой. Ему нужен тренер, чтобы попасть на уровень выше. Пока все хорошо Бакаев и Соболев готовы играть не только в Испании. Могут везде. Тут главное, чтобы команда хорошо подходила игрокам», — сказал Риера.

На счету Бакаева 1 результативная передача в 8 матчах за «Спартак» в сезоне-2021/22, у Соболева 1 гол в 8 играх за красно-белых в нынешнем сезоне.