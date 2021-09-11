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Риера выделил Бакаева и Соболева среди российских футболистов

15:29
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Бывший футболист сборной Испании Альберт Риера отметил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и форварда красно-белых Александра Соболева среди российских футболистов.

«Я бы выделил Бакаева среди российских игроков. Мне кажется, у него есть все возможности хорошо играть. У него есть техника, он может адаптироваться играть в команде. Еще бы я выделил Соболева. Он, конечно, молодой. Ему нужен тренер, чтобы попасть на уровень выше. Пока все хорошо Бакаев и Соболев готовы играть не только в Испании. Могут везде. Тут главное, чтобы команда хорошо подходила игрокам», — сказал Риера.

На счету Бакаева 1 результативная передача в 8 матчах за «Спартак» в сезоне-2021/22, у Соболева 1 гол в 8 играх за красно-белых в нынешнем сезоне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Артем Бухаев все материалы автора

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