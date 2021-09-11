В субботу, 11 сентября, состоится матч седьмого тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Турнирную таблицу Тинькофф чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».