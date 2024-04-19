Рианчо: «Не думаю, что Карпин намерен доказывать «Спартаку» свою ценность»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности матча 25-го тура РПЛ против красно-белых для Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».

Игра между командами состоится 21 апреля в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

«Валерий — профессионал, и поэтому, как и все тренеры, он хочет побеждать. Я не думаю, что он намерен доказывать «Спартаку» свою ценность как тренера. Он — профессионал!» — сказал Рианчо «СЭ».

С 2008 по 2012 год Валерий Карпин занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009-2012, 2012-2014 годах он также работал главным тренером красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. «Ростов» идет 8-м (34).