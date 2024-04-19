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Сегодня, 16:11

Рианчо: «Не думаю, что Карпин намерен доказывать «Спартаку» свою ценность»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности матча 25-го тура РПЛ против красно-белых для Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов».

Игра между командами состоится 21 апреля в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

«Валерий профессионал, и поэтому, как и все тренеры, он хочет побеждать. Я не думаю, что он намерен доказывать «Спартаку» свою ценность как тренера. Он — профессионал!» — сказал Рианчо «СЭ».

С 2008 по 2012 год Валерий Карпин занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009-2012, 2012-2014 годах он также работал главным тренером красно-белых.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. «Ростов» идет 8-м (34).

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Спартак

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