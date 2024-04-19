Максименко стал рекордсменом «Спартака» по сухим матчам в XXI веке

Голкипер «Спартака» Александр Максименко установил рекорд команды по сухим матчам в XXI веке.

17 апреля «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Максименко провел свой 46-й матч на ноль за красно-белых. Он обошел экс-голкипера команды Артема Реброва, на счету которого 45 сухих матчей.

26-летний вратарь является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне Максименко провел 22 матча, пропустил 23 мяча и 8 раз отыграл на ноль. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2024/25.