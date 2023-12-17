Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:42

Рианчо: «Испанские тренеры — одни из лучших в мире. Неудивительно, что в РПЛ их много»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о назначении Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Я всегда говорил, что испанские тренеры — одни из лучших в мире. Для меня неудивительно, что в РПЛ много испанских тренеров, что они популярны в России. В мировом футболе в целом много испанских специалистов, поэтому появление еще одного испанца в РПЛ не удивляет. Что касается Морено, то это небезызвестный специалист, но я с его работой плохо знаком. Посмотрим, как он адаптируется к российскому футболу. В любом случае желаю ему успехов. Возглавить последнюю команду чемпионата — трудный вызов», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако», а также входил в тренерские штабы «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

После 18 туров сочинцы с 11 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ispanskie-trenery-odni-iz-luchshih-v-mire-neudivitel-no-chto-v-rpl-ih-mnogo/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Рауль Рианчо
Роберт Морено
2
Читайте также
В Москве прошло открытие арены Плющенко
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов
В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию
Медведев: «Конечно, «Ростов» должен быть выше 10-го места»
Тикнизян назвал свою трансферную стоимость
Фролов оценил выступление «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ на твердую четверку
Быстров недоволен игрой «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов

Пловчиха Сорокина надеется, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости