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Сегодня, 16:28

«Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов

Алина Савинова
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Стало известно расписание зимних тренировочных сборов «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, бело-голубые выйдут из отпуска 11 января и в этот день пройдут медобследование. 13-го числа команда отправится на первый сбор в Доху (Катар), который продлится до 25 января. В рамках этого сбора запланирован один контрольный матч.

Следующие два сбора «Динамо» будут проходить в Белеке (Турция) — с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля. На первом сборе динамовцы сыграют шесть товарищеских матчей, на втором — четыре.

Точные даты игр и соперники станут известны позднее. Также отмечается, что количество товарищеских встреч может меняться.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимнего перерыва московская команда встретится с «Локомотивом».

Источник: https://t.me/fcdynamo/19727
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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