РФС заключил соглашение о развитии футбола в Челябинской области

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Челябинской области и Федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола, сообщает сайт РФС.

В церемонии подписания приняли участие президент РФС Александр Дюков, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Оно станет основой для системного взаимодействия четырех сторон, направленного на увеличение количества людей, регулярно занимающихся футболом в Челябинской области. В регионе будут организованы школьные и студенческие соревнования и открыты отделения футбола для девочек.

К 2024 году в Челябинской области планируется расширить географию ежегодно проводимых футбольных турниров и фестивалей, открыть в физкультурно-спортивных учреждениях новые отделения по футболу, присвоить ведущим спортивным школам области статусы Регионального центра РФС и Детского футбольного центра. В Челябинске будет построен малоформатный манеж с мини-футбольной площадкой, а в городах и районах области — несколько полноразмерных и мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Лучшие тренеры Челябинской области пройдут стажировки в ведущих отечественных футбольных школах и клубах.