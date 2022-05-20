Дзагоев планирует посетить фанатскую трибуну ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что придет на фанатскую трибуну армейцев в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Первые 15 минут матча с «Ростовом» проведу на фанатской трибуне ЦСКА по случаю ухода из клуба. Позаряжаем вместе с болельщиками!» — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету 31-летнего полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет на «ВЭБ Арене» 21 мая. Начало — в 17.00 мск.

Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, ростовчане — девятые.