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Дзагоев планирует посетить фанатскую трибуну ЦСКА в матче с «Ростовом»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что придет на фанатскую трибуну армейцев в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Первые 15 минут матча с «Ростовом» проведу на фанатской трибуне ЦСКА по случаю ухода из клуба. Позаряжаем вместе с болельщиками!» — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету 31-летнего полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет на «ВЭБ Арене» 21 мая. Начало — в 17.00 мск.

Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, ростовчане — девятые.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4700807-pozaryazhaem-dzagoev-soobschil-chto-pridyot-na-fanatskuyu-tribunu-cska-v-matche-s-rostovom.html
Алан Дзагоев
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
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 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
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