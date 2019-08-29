РФС снял запрет с «Ростова» на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла запрет с «Ростова» на регистрацию новых игроков, информирует официальный сайт организации. Он был наложен из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Удовлетворить ходатайство АО «ФК «Ростов» о замене запрета на регистрацию новых футболистов, примененного в соответствии с решением Палаты по разрешению споров РФС от 20 августа 2019 года, на альтернативную обеспечительную меру — внесение на счет РФС денежных средств (по заявлению тренера по футболу Бердыева К.Б. в отношении АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону о взыскании задолженности по трудовому договору)», — говорится в сообщении.