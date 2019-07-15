РФС предупредил российские клубы после ситуации с лицензией Мусаева

РФС разослал письма клубам РПЛ и Олимп-ФНЛ с предупреждением о недопустимости руководством командой тренерам без подходящей лицензии, сообщает ТАСС. Ранее УЕФА запретил главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву руководить командой в еврокубках из-за отсутствия лицензии Pro УЕФА.

- Меры действительно приняты, потому что УЕФА применил санкции к "Краснодару", соответственно РФС тоже был вынужден отреагировать, - сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. - Мы отправили письма во все 36 клубов РПЛ и ФНЛ, скоро эта информация поступит и в ПФЛ. Это ко всем клубам относится.

Согласно регламенту РФС, главный тренер команд РПЛ и ФНЛ должен иметь действующую лицензию категории Pro УЕФА или проходить обучение по данной категории. На данный момент необходимая лицензия, помимо Мусаева, отсутствует у старшего тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича и тренера казанского "Рубина" Романа Шаронова.