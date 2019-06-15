РФС поздравил Колоскова с днем рождения

Российский футбольный союз (РФС) поздравил с днем рождения почетного президента организации Вячеслава Колоскова. Сегодня, 15 июня, ему исполнилось 78 лет.

- Российский футбольный союз поздравляет Вячеслава Ивановича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, счастья и благополучия! - говорится в сообщении.