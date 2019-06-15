15:58 | Футбол — РПЛ

РФС поздравил Колоскова с днем рождения

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Российский футбольный союз (РФС) поздравил с днем рождения почетного президента организации Вячеслава Колоскова. Сегодня, 15 июня, ему исполнилось 78 лет.

Российский футбольный союз поздравляет Вячеслава Ивановича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, счастья и благополучия! - говорится в сообщении.

 

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